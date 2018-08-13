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13 Август, 2018


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В центре Петербурга опять обрушилась часть балкона: «жертвой» стала иномарка

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в: Новости
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Часть конструкции балкона рухнула на Воскресенской набережной рядом с пешеходной зоной

В центре Петербурга продолжают обрушаться балконные конструкции. Очередное ЧП произошло в понедельник, 13 августа, на Воскресенской набережной, 6-8, недалеко от пересечения с Потемкинской улицей.

Как сообщает ДП со ссылкой на очевидцев, «жертвой» стал автомобиль Opel Astra, у машина пробита боковая часть.

По соседству с местом ЧП располагается пешеходная зона. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

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