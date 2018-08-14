Памятник Николаю I отреставрируют за 52 миллиона рублей

В Петербурге объявили конкурс на восстановление памятника Николаю I

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на реставрационные работы на памятнике Николаю I, который располагается на Исаакиевской площади. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Реставрация фонарей у памятника обойдется в 25 миллионов рублей, а за приведение в порядок самой скульптуры придется заплатить еще 27 миллионов рублей.

Заказчиком проектам выступает СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».