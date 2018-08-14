Рабочие разбились на стройке в центре Петербурга

На стройке в Петербурге обрушились строительные леса, есть пострадавшие

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурге очевидцы рассказали о падении строительных лесов, есть пострадавшие. На место ЧП уже прибыли скорая помощь и спасатели, пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в доме №8 по Гражданской улице. Там строительные работы ведет компания «Альтернатива». Фирма установила на объекте леса для ремонта фасада. Пока в самой компании случившееся еще никак не комментировали.

В главном управлении МЧС города подчеркнули, что обрушение случилось в 11:00. Строительные настилы рухнули с 4-го на 1-й этаж при осмотре фасада ремонтируемого здания. Медицинская помощь сейчас оказывается пятерым строителям.

Случайные прохожие, по предварительной информации, не пострадали.