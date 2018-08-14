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14 Август, 2018


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ЮИТ сдал третью очередь ЖК INKERI в городе Пушкин

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в: Новости
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На участках ЮИТ в Пушкине в составе комплекса INKERI построят 80 тысяч «квадратов» жилья

фото: пресс-служба ЮИТ

Госстройнадзор выдал компании «ЮИТ Санкт-Петербург» разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. Речь идет о 4-х домах на 245 квартир.

Первая очередь комплекса жилого комплекса сдана в сентябре 2016 года. Вторую очередь ввели в эксплуатацию в мае 2017 года. Всего на земельных участках в городе Пушкин, находящихся в собственности ЮИТ (общей площадью 10 га), девелопером будет построено в составе комплекса INKERI около 80 тыс. кв. м. жилья.

 

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