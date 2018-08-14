ТРЦ «Константиновский» закрыт по решению суда

В Петербурге на время закрыли ТРЦ «Константиновский»

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга закрыли торгово-развлекательный комплекс «Константиновский». Об этом сообщает» «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Северной столице.

Агентство уточняет, что решение о временной приостановке работы комплекса было принято в суде. Работников об этом уже предупредили и дали время, чтобы они вывезли свои вещи. Затем двери в здание оперативно опечатали.

Напомним, ранее за ряд нарушений противопожарной безопасности в Петербурге был закрыт ТРК «Питерлэнд», прочем, центр вновь начал работать через несколько дней.