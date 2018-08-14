Новая развязка ЗСД получила землю

Смольный предоставил 7 участков для строительства развязки ЗСД в Белоострове

Правительство Петербурга приняло решение о предоставлении АО «Западный скоростной диаметр» 7 земельных участков в Курортном районе под строительство развязки, обеспечивающей подключение к трассе Нового шоссе. Это позволит вывести на скоростную магистраль транспортные потоки из поселков Песочный, Левашово, Белоостров.

Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, транспортная развязка будет состоять из путепровода и трех съездов общей длиной свыше 2 тысяч метров.

Напомним, проект объекта был представлен губернатору Георгию Полтавченко в сентябре 2016 года. Возводить развязку АO «Западный скоростной диаметр» будет за счет собственных средств на основе концессии.

Как ранее сообщали в КРТИ, одним из элементов будущей развязки станет путепровод через железнодорожные пути Выборгского направления, к строительству эстакады уже приступило ОАО «РЖД» в рамках программы ликвидации железнодорожных переездов.

Кроме Белоострова, АО «Западный скоростной диаметр» заявлял о планах по строительству новых развязок на Шуваловский проспект и в створе Шкиперского протока на Васильевском острове.