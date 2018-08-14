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14 Август, 2018


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В Петербурге водители установили собственные правила движения

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в: Новости
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На Выборгской набережной автомобилисты вырвали штыри из земли для удобного разворота

Фото: pixabay.com

Утром во вторник, 14 августа, на Выборгской набережной в Петербурге автомобилисты решили установить собственные правила дорожного движения. Об этом сообщает телеканал «Piter.TV».

По данным канала, у Кантемировского моста водители вырвали из земли металлические штыри, которые мешали делать машинам запрещенный разворот.

Очевидцы с места событий рассказали, что это разворот был очень важен для горожан, но власти решили его закрыть для снижения аварийности на указанном участке.

После этого автомобилям приходилось проезжать лишние 3 километра для разворота. Сегодня терпение петербуржцев лопнуло, и они вырвали помехи из земли.

Нарушителей теперь ждет штраф до 500 рублей.

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