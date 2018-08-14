В Петербурге проверят все строительные леса

Из-за ЧП на Гражданской улице с рабочими в Петербурге пройдут тотальные проверки

Фонд капремонта Петербурга после ЧП на Гражданской улице с разбившимися рабочими принял решение провести проверки по всем объектам программы капремонта, где установлены строительные леса.

Напомним, из-за ЧП пострадали 5 человек, трое попали в больницу. «Инцидент произошел по причине нарушения правил техники безопасности со стороны подрядной организации ООО «Альтернатива». За это нарушение в отношении подрядчика Фондом будут применены штрафные санкции. Остальные подрядные организации будут предупреждены о необходимости соблюдения правил техники безопасности», — сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.