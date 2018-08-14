У Петербурга и Ленобласти появятся единые проездные документы

Единые проездные будут действовать на 100 направлениях транспорта между Северной столицей и 47 регионом

Власти Петербурга и Ленобласти планируют в октябре этого года подписать соглашение о внедрении системы единых проездных документов для общественного транспорта, курсирующего между городом и 47 регионом.

«Предполагается, что единый проездной будет состоять из двух электронных кошельков по аналогии с единой системой московского проездного «Тройка» и петербургского «Подорожника». Кроме того, до конца года электронный проездной билет начнёт действовать на всех автобусных маршрутах, которые курсируют между областью и городом: это почти 100 направлений и 700 транспортных средств», — рассказали в пресс-службе Ленинградской области.

Решение было принятого после запуска в мае успешного пилотного проекта в Кудрово с использованием в пригородных автобусах городского «Подрожника». С мая по июль проездным, в общей сложности, воспользовались 300 тысяч раз. А ежедневно оплачивают проезд почти 5 тысяч человек.