ДТП с грузовиками перекрыло Мурманское шоссе

В Ленобласти Мурманское шоссе встало из-за аварии

Утром 14 августа на Мурманском шоссе под Петербургом произошла авария с грузовыми автомобилями, которая привела к многокилометровой пробке. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Возле реки Невы «ГАЗель» столкнулась с контейнеровозом. Обе машины вылетели в кювет. О пострадавших не сообщается.

ДТП спровоцировало 8-километровую пробку, которая частично продолжает сохраняться до сих пор. Скорость на участке одно время не превышала 10 километров в час. Проезду мешал эвакуатор, который доставал участников аварии на дорогу.

Ранее сообщалось, что утром 14 августа юг КАД сковала многокилометровая пробка. Там проводится строительство дороги для трассы М-11 Петербург-Москва.