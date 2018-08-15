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15 Август, 2018


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В метро Петербурга объяснили, зачем нужны щетки на эскалаторах

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в: Новости
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В петербургском метро уточнили, зачем на эскалаторах появились щетки

Фото: pixabay.com

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга рассказали, что щетки на эскалаторах в подземке необходимы не для чисти обуви, а для безопасности.

Уточняется, что чаще всего пассажира получают травмы на эскалаторе в тот момент, когда мокрая обувь соприкасается с неподвижной частью балюстрады. В этот время нога может попасть в зазор между ступенями.

Щетки эту ситуацию призваны предупреждать, но многие пассажиры используют их для чисти обуви от грязи.

Добавим, что подобные щетки начали разрабатываться в 70-х годах прошлого века. До этого зазор между «фартуком» и ступенью покрывали специальной смазкой.

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