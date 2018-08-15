Власти Петербурга увеличат затраты на завтраки школьникам

Школьные завтраки в Петербурге станут дороже на 2 рубля

Власти Санкт-Петербурге планируют увеличить затраты на школьные завтраки. Дело в том, что с 1 сентября 2019 года цены на «перекус» для школьников вырастет. Об этом сообщает телеканал «Piter.TV».

Канал ссылается на проект, который касается стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных образовательных учреждений на 2019 год в Северной столице.

Теперь стоимость каждого завтрака школьника увеличится на сумму от 2 до 6 рублей. Цена утреннего приема пищи в 2019 году составит 58 рублей, а обеда – 102 рубля.

Комплексный обед будет стоить 160 рублей.