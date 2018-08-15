Шоумен Александр Невзров выиграл суд со Смольным по кадастровой переоценке недвижимости

Александр Невзоров заставил Смольный умерить аппетиты

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области постановил, что ООО «Невзоров от Эколь», связанное и известным публицистом и шоуменом Александром Невзоровым, имеет право выкупить из городской собственности помещения на улице Малая Морская, 8.

Как субъект малого бизнеса, компания-арендатор имеет право выкупить объект без торгов по спецзакону 159-ФЗ. Помещение площадью 469, 5 кв.мв самом сердце Северной столицы судом оценено в 43,10 млн руб. Компания, впрочем предлагала еще меньшую цену 39,505 млн руб. Но все равно это меньше чем хотел бы получить продавец – город, по данным сайта Росреестра кадастровая стоимость объекта составила 59,927 млн руб.

Заявление о переоценке организация подала в суд в марте 2017 года. Арбитраж привлек к оценке несколько экспертных организаций. В настоящий момент полный текст решения еще не опубликован.

Любопытно, что КУГИ Петербурга в 2013 году судился с компанией, требуя взыскать долг по аренде за помещение на Малой Морской (Кроме того, чиновники требовали расторгнуть договор с неаккуратным арендатором. Но «Невзоров…» погасил долг и суд отказал КУГИ.

По данным портала «За честный бизнес», ООО «Невзоров от Эколь» учреждено в 2009 году. Единственный учредитель – Сергей Дубровский. Генеральный директор – Дмитрий Учаев.

Из публикаций в СМИ известно, что компания контролируется известным публицистом, бывшим депутатом Государственной Думы Александром Невзоровым.

Ранее в городе была зарегистрирована компания с тем же названием (но другим ИНН), единственным учредителем которой была Лидия Невзорова, данная фирма в настоящее время ликвидирована. Совпадение похоже не случайно – фирма, которая была учреждена г-жой Невзоровой была учредителем частного учреждения «Научно-исследовательский иппологический центр «Невзоров от Эколь». Сейчас этот центр так же ликвидирован, но его возглавлял Дмитрий Учаев.