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15 Август, 2018


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Стало известно, как можно будет проехать бесплатно в автобусах в Ленобласти

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в: Новости
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В автобусах 47 региона появятся приятное для пассажиров новшество

В случае наличия неисправных валидаторов в автобусах Ленобласти плата с пенсионеров и льготников взиматься больше не будет. Об этом стало известно в ходе выездного совещания транспортного блока правительства 47 региона в Кировском районе.

«Первыми маршрутами, на которых будет протестировано нововведение, станут автобусы под номерами 565 (станция метро «Улица Дыбенко» — Кировск), 579 (Посёлок Приладожский — станция метро «Улица Дыбенко» и 572 (станция метро «Улица Дыбенко» — посёлок Мга). Таким образом, водители будут не в праве требовать с пассажира оплатить проезд наличными деньгами», — рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Дополнительно во всех автобусах появятся информационные аншлаги с телефонами диспетчерской службы районной администрации и компании-перевозчика. Там же будут прописаны правила оплаты проезда с помощью единого электронного социального проездного билета.

После «обкатки» система будет распространена на все 172 автобусных маршрута, работающих по заказу Ленинградской области. Кроме того, для удобства пассажиров к концу года во всех автобусах можно будет оплачивать проезд с помощью электронного проездного билета «Подорожник».

 

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