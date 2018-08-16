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16 Август, 2018


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Из Петербурга в Псков пойдут вечерние «Ласточки»

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в: Новости
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Вечерние «Ласточки» свяжут Петербург и Псков

Фото: википедия

Напомним, в начале августа из Санкт-Петербурга в Псков начали курсировать «Ласточки». Теперь, после многочисленных просьб пассажиров, расписание поездов обновят, рассказали в пресс-службе РЖД.

Скоростные поезда будут курсировать и в вечернее время. Новое расписание начнет действовать с 24 августа. На рейс будут выходить две дополнительные пятивагонные «Ласточки».

Выдвигаться поезда продолжат с Балтийского вокзала. Отправление в 20:15, прибытие в Псков в 23:45. В обратную сторону: отправление в 18:05, прибытие – в 21:35.

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