Из Петербурга в Псков пойдут вечерние «Ласточки»

Вечерние «Ласточки» свяжут Петербург и Псков

Напомним, в начале августа из Санкт-Петербурга в Псков начали курсировать «Ласточки». Теперь, после многочисленных просьб пассажиров, расписание поездов обновят, рассказали в пресс-службе РЖД.

Скоростные поезда будут курсировать и в вечернее время. Новое расписание начнет действовать с 24 августа. На рейс будут выходить две дополнительные пятивагонные «Ласточки».

Выдвигаться поезда продолжат с Балтийского вокзала. Отправление в 20:15, прибытие в Псков в 23:45. В обратную сторону: отправление в 18:05, прибытие – в 21:35.