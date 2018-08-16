В градостроительной документации Петербурга появится новая станция метро

Новую станцию подземки Петербурга пока разместят только на бумаге

В градостроительной документации Санкт-Петербурга появится станция метро «проспект Маршала Жукова», которая на юге города должна будет продлить «красную» линию подземки. Об этом сообщает «78».

Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев.

Сам проект власти подготовят к сентябрю 2019 года. Заказчиком будет выступать Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Место под новую станции обещают найти до ноябре 2018 года.

Впрочем, появление новой станции в ближайшее время ждать не стоит. «Проспект Маршала Жукова» построят не раньше 2027 года.