Очевидцы рассказали о прорыве трубы у метро «Парк Победы»

В Московском районе Петербурге произошла очередная коммунальная авария

Жители Московского района Санкт-Петербурга через социальные сети рассказали о коммунальной аварии. Петербуржцы заметили холодную воду, которая пробила брусчатку и начала затапливать тротуар, мешая прохожим.

Сам инцидент произошел в четверг, 16 августа, около 10:30 у станции метрополитена «Парк Победы». Вода, как видно на опубликованных фото и видео, сочилась из нескольких источников.

Как пишет «Фонтанка», коммунальные службы о протечке уже знают. На место происшествия отправилась аварийная бригада. С проблемой разберутся уже в ближайшее время.