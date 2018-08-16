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16 Август, 2018


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Очевидцы рассказали о прорыве трубы у метро «Парк Победы»

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в: Новости
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В Московском районе Петербурге произошла очередная коммунальная авария

Фото: vk.com/spb_today

Жители Московского района Санкт-Петербурга через социальные сети рассказали о коммунальной аварии. Петербуржцы заметили холодную воду, которая пробила брусчатку и начала затапливать тротуар, мешая прохожим.

Сам инцидент произошел в четверг, 16 августа, около 10:30 у станции метрополитена «Парк Победы». Вода, как видно на опубликованных фото и видео, сочилась из нескольких источников.

Как пишет «Фонтанка», коммунальные службы о протечке уже знают. На место происшествия отправилась аварийная бригада. С проблемой разберутся уже в ближайшее время.

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