В 2019 году в Стрельне заработает Biocad

Завод компании Biocad начнет свою работу в Стрельне

В Стрельне ведется монтаж оборудования на площадке будущего завода компании Biocad. Предприятие будет выпускать химических субстанции и готовые лекарственные препараты.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга. Уточняется, что завод будет производить 18 лекарственных средств.

Соглашение о реализации проекта было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2017 году. Тогда речь шла об инвестициях общим объемом в 3 миллиарда рублей.