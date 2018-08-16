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16 Август, 2018


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На станции «Приморская» сломался эскалатор

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в: Новости
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Ремонт на «зеленой» ветке подземки Петербурга занял 20 минут

Фото: Wikipedia

В четверг, 16 августа, на станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурга сломался эскалатор. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

Инцидент произошел в 11:21. На станции не работал один из эскалаторов, поэтому «Приморская» работала только на вход. Выйти из подземки пассажиры не могли.

Все закончилось удачно, через 20 минут эскалатор починили и выпустили петербуржцев на поверхность.

«С 11:38 «Приморская» работает в обычном режиме», — уточнили представители метрополитена.

Ранее сообщалось, что у станции метро «Парк Победы» произошла коммунальная авария.

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