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16 Август, 2018


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На трассе «Таврида» начали укладывать асфальт

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в: Новости
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Укладка асфальтобетона началась на всех участках трассы «Таврида»

Фото: pixabay.com

На всех семи участках федеральной трассы «Таврида» началась укладка асфальтобетона. Об этом журналистам рассказал глава комитета дорожного хозяйства региона Сергей Карпов.

Он отметил, что проект к настоящему моменту готов почти на 40%. Сейчас ведутся работы на шестом этапе строительства трассы, рабочие укладывают асфальт, пишет РИА Новости.

«Таврида» — четырехполосная трасса, соединяющая Керчь с Симферополем и Севастополем. Стоимость проекта оценена в 149,3 миллиарда рублей.

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