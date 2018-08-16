На трассе «Таврида» начали укладывать асфальт

Укладка асфальтобетона началась на всех участках трассы «Таврида»

На всех семи участках федеральной трассы «Таврида» началась укладка асфальтобетона. Об этом журналистам рассказал глава комитета дорожного хозяйства региона Сергей Карпов.

Он отметил, что проект к настоящему моменту готов почти на 40%. Сейчас ведутся работы на шестом этапе строительства трассы, рабочие укладывают асфальт, пишет РИА Новости.

«Таврида» — четырехполосная трасса, соединяющая Керчь с Симферополем и Севастополем. Стоимость проекта оценена в 149,3 миллиарда рублей.