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16 Август, 2018


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Аналитики назвали самые популярные автомобили в Петербурге

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в: Новости
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Лидером петербургского авторынка оказались машины марки Hyundai

Фото: википедия

Аналитическое агентство «Автостат» подготовило рейтинг самых популярных автомобилей на петербургском авторынке. Специалисты отмечают, что в первой половине года в Северной столице было продано 51,6 тысячи новых машин, что на 13,4% больше, чем годом ранее.

Самой популярной оказалась марка Hyundai. Автомобили этого бренда за шесть месяцев удалось реализовать 6,5 тысячи раз, что на 6,4% больше цифр 2017 года.

На втором месте с результатом в 6,2 тысячи автомобилей расположился бренд KIA. Тройку замыкает LADA. Петербуржцы купили 4,9 тысячи машин этой марки.

Следует отметить, что среди моделей лидерство захватил Volkswagen Polo. За полгода было продано 2,7 тысячи экземпляров этого авто. На втором месте Hyundai Solaris, тройку замыкает Hyundai Creta.

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