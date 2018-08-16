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16 Август, 2018


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В ЖК «Цивилизация» готов к вводу в эксплуатацию первый детсад

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в: Новости
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В ЖК «Цивилизация» построен первый из четырех детсадов

Госстройнадзор выдал «Группае ЛСР» разрешение на ввод в эксплуатацию первого детского сада в ЖК «Цивилизация» в Невском районе.

Как рассказали в пресс-службе девелопера, новое дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 12 групп для 220 малышей. «Здесь созданы все необходимые условия для воспитания детей в благоприятной среде. Это отдельно стоящее трехэтажное здание площадью чуть более 5,6 тыс. кв. м, расположенное на Октябрьской набережной, дом 40, корпус 2, литер Г2. В детском саду есть игровые и спальные комнаты, медицинский кабинет, столовая, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн», — пояснили там.

Прилегающая к зданию территория благоустроена. На ней разместились многофункциональные игровые площадки и прогулочные зоны.

Жилой комплекс «Цивилизация» – один из самых масштабных проектов «Группы ЛСР», который строится между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и улицей Крыленко в Невском районе Петербурга. Здесь появится почти 800 тыс. кв. м недвижимости, большое количество объектов торговой, бытовой и социальной инфраструктуры, более 200 тыс. кв. м будет отведено под зоны рекреации. При этом первый дом уже сдан.

Инфраструктура предусмотрены и в составе проекта: 2 школы, 4 детских сада, инновационное детское учреждение, объединяющее начальную школу и детский сад, а также многоярусные паркинги.

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