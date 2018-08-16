Бондаренко рассказал Мутко о готовности Петербурга к отопительному сезону

Петербург готов к отопительному сезону лучше, чем в среднем регионы по России

Вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко принял участием во Всероссийском селекторном совещании «О ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов» под руководством

заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Глава строительного блока России отметил, что в целом жилой фонд в целом по стране готов к осенне-зимнему периоду на 68%. Как заявил Николай Бондаренко, в Петербурге на 14 августа этот показатель составляет 86%. Всего к новому сезону необходимо подготовить 23 тысяч 346 жилых домов.

По энергетическим объектам готовность составляет 85%. Аналогичная цифра была и в прошлом году.

«Для выявления скрытых дефектов согласно графику проведено 613 температурных испытаний и испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, что составляет 90% от плана. В результате проведенных испытаний было выявлено 409 дефектов на тепловых сетях. Ресурсоснабжающими организациями выполнение строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных сетей идет согласно графику», — добавили в пресс-службе Жилищного комитета.