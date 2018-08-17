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17 Август, 2018


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В Петербурге ускорят ремонт исторических зданий

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в: Новости
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Игорь Албин распорядился ускорить ремонт исторических домов в Петербурге

Албин
Источник: smigid.ru

Законопроект о реставрации и капитальном ремонте исторического жилого фонда в четверг, 16 августа, обсудили в Смольном. Проект не только должен сохранить все исторические дома в центре Северной столицы, но и ускорить их восстановление, пишет РИА ФАН.

Вице-губернатор города Игорь Албин отметил, что каждый год в Петербурге должны ремонтироваться не шесть десятков домов-памятников, а в несколько раз больше.

Авторы законопроекта намерены создать государственную программу ремонта многоквартирных домов в центре города. Она позволит активнее проводить капремонт и ускорить работы по сохранению исторического наследия.

Пока проект отравился на доработку. После этот инициативу рассмотрят в Законодательном собрании.

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