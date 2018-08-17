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17 Август, 2018


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В России могут появится банкоматы, в которые не нужно вставлять карту

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в: Новости
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Компания Visa потребовала установить в России новые банкоматы

Фото: flickr.com

Платежная система Visa (США) потребовала, чтобы все отечественные банкоматы, которые будут установлены после 18 апреля 2020 года, могли работать с бесконтактными картами. Об этом пишут «Ведомости».

Изданию об этом рассказал генеральный директор компании Альфред Келли-младший. Специалист уточнил, что за два года доля бесконтактных операций в РФ выросла с 2% до 42%.

Теперь Visa решила развивать бесконтактные платежи, в том числе бесконтактных банкоматов.

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