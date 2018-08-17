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17 Август, 2018


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Смольный: готовность ЖК «Ижора парк» составляет более 90%

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в: Новости
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Проблемный ЖК «Ижора парк» сдадут до конца августа 2018 года

фото: пресс-служба комитета по строительству

По состоянию на 16 августа готовность долгостроя ЖК «Ижора парк» от ГК «Норманн» составляет более 90%. Ведутся работы по завершению монтажа внутренних инженерных сетей, внутренние отделочные работы, благоустройство. На паркинге уложен первый слой асфальта.

Об этом стало известно по итогам визита на стройплощадку заместителя председателя комитета по строительству Смольного Евгения Барановского.

Чиновник констатировал, что работы на объекте заметно активизировались. Однако деведоперу необходимо еще больше мобилизовать силы, чтобы успеть сдать ЖК до конца августа.

 

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