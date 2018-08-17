Смольный: готовность ЖК «Ижора парк» составляет более 90%

Проблемный ЖК «Ижора парк» сдадут до конца августа 2018 года

По состоянию на 16 августа готовность долгостроя ЖК «Ижора парк» от ГК «Норманн» составляет более 90%. Ведутся работы по завершению монтажа внутренних инженерных сетей, внутренние отделочные работы, благоустройство. На паркинге уложен первый слой асфальта.

Об этом стало известно по итогам визита на стройплощадку заместителя председателя комитета по строительству Смольного Евгения Барановского.

Чиновник констатировал, что работы на объекте заметно активизировались. Однако деведоперу необходимо еще больше мобилизовать силы, чтобы успеть сдать ЖК до конца августа.