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17 Август, 2018


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На КАД две полосы будут ремонтировать месяц

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в: Новости
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Ремонтные работы заблокируют участок КАД на развязке с Московским шоссе

Фото: википедия

В Санкт-Петербурге с 21 августа начинаются ремонтные работы на участке КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улице. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным организации, ограничения будут действовать до 20 сентября. Перекрывать для транспорта планируют первую и вторую полосы движения. Третью и четвертую ждут скоростные ограничения до 50 километров в час.

На указанном участке займутся устранением колейности и заменой гидроизоляции. Водителя просят заранее выбирать маршрут.

Ранее сообщалось, что на севере КАДа может появится новая развязка.

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