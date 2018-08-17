На КАД две полосы будут ремонтировать месяц

Ремонтные работы заблокируют участок КАД на развязке с Московским шоссе

В Санкт-Петербурге с 21 августа начинаются ремонтные работы на участке КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улице. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным организации, ограничения будут действовать до 20 сентября. Перекрывать для транспорта планируют первую и вторую полосы движения. Третью и четвертую ждут скоростные ограничения до 50 километров в час.

На указанном участке займутся устранением колейности и заменой гидроизоляции. Водителя просят заранее выбирать маршрут.

Ранее сообщалось, что на севере КАДа может появится новая развязка.