В Петербурге обсудят основные проблемы строительного комплекса

Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» пройдет в Петербурге 28 сентября

Девятая Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» пройдет в Петербурге 28 сентября в гостинице «Парк Инн Пулковская» на Площади Победы. На мероприятии эксперты и представители бизнеса обсудят основные изменения в правилах работы на строительном рынке.

«Формат конференции – открытая живая дискуссия с участием представителей Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства транспорта РФ, Федеральной антимонопольной службы, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЭ, профильных региональных министерств и ведомств.

Мероприятие будет включать два обширных блока: пленарное заседание в формате открытого диалога участников конференции и тематические секции, где состоится обсуждение профильных вопросов», — отметили организаторы.

Участники конференции получат не только уникальную возможность напрямую задать волнующие вопросы тем, кто принимает решения в сфере управления строительной отраслью, но и полезную практическую информацию, рекомендации экспертов, а также смогут передать свои предложения представителям властных структур.

Основными темами дискуссии пленарного заседания станут: долевое строительство и поправки в 214-ФЗ, ужесточение требований к застройщикам, фонд защиты дольщиков; переход к проектному финансированию строительства жилья; проблемы ценообразования (ФГИС ЦС); экспорт строительных работ в период санкционного давления на Россию. Также на мероприятии обсудят вопросы, связанные со стимулированием жилищного строительства: стратегия развития жилищной сферы до 2025 года, механизмы господдержки инвесторов и застройщиков; госзаказом; снижением административных барьеров, переход на электронный вид госуслуг; инновационным развитие отрасли; саморегулированием.

По окончании пленарного заседания состоится презентация проекта Nord Stream 2, который реализуется на территории проведения конференции — в Северо-Западном федеральном округе и имеет ключевое значение для развития экономики Российской Федерации не только как стратегический проект в сфере нефтегазового комплекса, но и с точки зрения расширения технологического строительства, использования передовых технологий, повышения экологичности, энергоэффективности, а также обеспечения новыми рабочими местами.

Во второй половине дня деловой программы конференции параллельно состоятся шесть секций:

«Практика ведения кадастровой деятельности в условиях изменения законодательства»; «Региональное развитие Российской Федерации: подходы экономического, стратегического и территориального планирования. Деурбанизация территорий»; «Долевое строительство и проектное финансирование»; «Формирование комфортной городской среды и «зеленое» строительство»; «Перспективы и стратегические инициативы развития энергетического комплекса России: Энергоэффективность. Экология. Инновации. Технологический прорыв»; «Кадровое обеспечение на всех уровнях строительной отрасли».

Кроме того, в рамках конференции организуется выставка строительных материалов и технологий, а также B2B-workshop для профессионалов строительного рынка. Участие в данной выставке позволит выгодно позиционировать организацию и донести информацию о возможностях компании до широкого круга участников строительного рынка.

Модератором пленарного заседания конференции выступит ведущая телеканала «Россия 1» Ирина Россиус. Освещение конференции будет проходить в региональных и федеральных средствах массовой информации.

С актуальной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте Конференции http://rskconf.ru/