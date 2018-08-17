Петербург обогнал Судак в рейтинге самых популярных городов на Новый год

Опубликован рейтинг самых популярных российских городов для отдыха на Новый год

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга рассказал, что Северная столица попала в ТОП-5 самых популярных городов у туристов для проживания на Новый год.

Рейтинг был подготовлен по данным бронирования жилья с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Петербург в этом перечне обогнали Ялта и Сочи. Зато город на Неве опередил по популярности Феодосию и Судак.

Жилье для путешественников в Петербурге на новогодние праздники обойдется в 2667 рублей за сутки.

Добавим, что рейтинг был составлен на основе данных ведущей российской платформы для онлайн-бронирования отелей Tvil.ru.