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17 Август, 2018


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Петербург обогнал Судак в рейтинге самых популярных городов на Новый год

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в: Новости
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Опубликован рейтинг самых популярных российских городов для отдыха на Новый год

Фото: pixabay.com

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга рассказал, что Северная столица попала в ТОП-5 самых популярных городов у туристов для проживания на Новый год.

Рейтинг был подготовлен по данным бронирования жилья с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Петербург в этом перечне обогнали Ялта и Сочи. Зато город на Неве опередил по популярности Феодосию и Судак.

Жилье для путешественников в Петербурге на новогодние праздники обойдется в 2667 рублей за сутки.

Добавим, что рейтинг был составлен на основе данных ведущей российской платформы для онлайн-бронирования отелей Tvil.ru.

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