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17 Август, 2018


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На выходных в Петербурге будет тепло и дождливо

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в: Новости
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Синоптики не порадовали петербуржцев прогнозом на предстоящий уик-энд

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, ожидается теплая погода и дожди. Об этом рассказали специалисты городского Гидрометцентра.

Уже завтра в Северной столице потеплеет до +26 градусов, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье похолодает, но не сильно. В городе на Неве будет около +23 градусов. В течение дня возможны дожди и грозы.

Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков и +25 градусов.

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