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18 Август, 2018


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Курбан-байрам изменит движение трамваев в Петербурге

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в: Новости
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Маршруты трамваем у мечети в Петербурге изменятся на несколько часов

Фото: википедия

Утром 21 августа у мечети на Петроградской стороне Санкт-Петербурга изменятся маршруты трамваев. Об этом сообщает «Горэлектротранс».

Движение будет полностью закрыто для трамваев №6 и №40 по Кронверкскому проспекту до 10:30.

Трамвай №6 пройдет по обычному маршруту, но только до остановки «19-я линия В.О.». Трамвай №40 пойдет по улице Куйбышева, а затем по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Академика Лебедева и до конечной станции «Площадь Ленина».

21 августа мусульмане будут праздновать Курбан-байрам.

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