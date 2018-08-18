В Петербурге собственников заставят следить за заброшенными домами

Денис Четырбок предлагает следить за «заброшками» в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок планирует разобраться с заброшенными и недостроенными зданиями Северной столицы, которые могут представлять потенциальную опасность для местных жителей, пишет «Петербургский дневник».

Четырбок отметил, что «заброшках» постоянно происходят различные происшествия, на которые жалуются петербуржцы. К примеру, несколько дней назад в одном из недостроев по проспекту Ветеранов мигрант напал на девушку.

А местные жители подчеркивают, что этот дом уже давно превратился в помойку.

Четырбок уже направил обращение к главе администрации, отметив, что все здания в Кировском районе города на Неве необходимо проверить и провести там инвентаризацию.