Два корпуса ЖК «Ленинский парк» ввели в эксплуатацию

В Петербурге два корпуса «Ленинского парка» ввели в эксплуатацию

В Санкт-Петербурге начал решаться вопрос с одним из проблемных объектов долевого строительства ЖК «Ленинский парк». На участке введены в эксплуатацию два корпуса 6Б и 6В, сообщает «АБН».

По данным издания, два корпуса рассчитаны на 245 семей, а их суммарная площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. Новоселье петербуржцы смогут отметить в ближайшие шесть месяцев.

ЖК «Ленинский парк» — это семь жилых домов, два из которых были введены в эксплуатацию в 2017 года. Строительство последних корпусов находится на завершающей стадии. Их обещают открыть осень 2018 года.