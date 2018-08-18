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18 Август, 2018


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В Шушарах требуют закрасить граффити с веселым жирафом

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Дата:
в: Новости
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Веселый жирах пропадет со стены жилого дома по Вишерской улице

Фото: vk.com/domszirafom

На стене жилого дома в Шушарах на Вишерской улице есть граффити веселого жирафа, которое в скором времени могут закрасить из-за жалоб местного жителя, пишет «Петербургский дневник».

Местные жители, в свою очередь, хотят сохранить рисунок. Они собираются узаконить граффити с помощью владельцев квартир этого многоквартирного дома.

Несколько лет назад эти же рисунки уже вызывали нарекания и жилищной инспекции. Граффити не согласовано, поэтому его могут уничтожить.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга в скором времени может появится самое большое граффити в городе. Его нарисуют по мотивам произведения Пушкина «Евгений Онегин».

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