В Шушарах требуют закрасить граффити с веселым жирафом

Веселый жирах пропадет со стены жилого дома по Вишерской улице

На стене жилого дома в Шушарах на Вишерской улице есть граффити веселого жирафа, которое в скором времени могут закрасить из-за жалоб местного жителя, пишет «Петербургский дневник».

Местные жители, в свою очередь, хотят сохранить рисунок. Они собираются узаконить граффити с помощью владельцев квартир этого многоквартирного дома.

Несколько лет назад эти же рисунки уже вызывали нарекания и жилищной инспекции. Граффити не согласовано, поэтому его могут уничтожить.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга в скором времени может появится самое большое граффити в городе. Его нарисуют по мотивам произведения Пушкина «Евгений Онегин».