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18 Август, 2018


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В Петербурге вырос размер автокредитов

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в: Новости
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Размер автомобильного кредита в Петербурге вырос сразу на 14%

Фото: pixabay.com

Средний размер автомобильного кредита в Северной столице во 2 квартале 2018 года подрос до 837 тысяч рублей. Это означает, что его размер увеличился на 14%.

Теперь Петербург входит в первую тройку российских городов по этому показателю, пишут «Невские новости». На первом месте Москва, там автокредит составляет миллион рублей, на втором – Московская область (861,8 тысячи рублей).

Подобный рост специалисты связывают с подорожание зарубежных автомобилей и с результатами государственной программы поддержки автомобильной промышленности.

В целом по России размер автомобильного кредита увеличился на 10% и составляет 712,8 тысячи рублей.

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