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18 Август, 2018


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Техническая неисправность задерживает электрички в Петербурге

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в: Новости
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Электрички с Финляндского вокзала задерживаются из-за сломанного состава

Фото: pixabay.com

На Октябрьской железной дороге утром 18 августа произошла задержка в движении составов с Финляндского вокзала. На Ладожском направлении они опаздывают почти на час, пишет «Фонтанка».

По данным издания, в 11 утра на станции «Ржевка» сломался грузовой электровоз. Сейчас идет починка состава, но из-за поломки электрички прибывают с опозданием.

Задержку заметили в движении составов из Петербурга до станций «Невская Дубровка» и «Мельничный Ручей».

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