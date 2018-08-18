Техническая неисправность задерживает электрички в Петербурге

Электрички с Финляндского вокзала задерживаются из-за сломанного состава

На Октябрьской железной дороге утром 18 августа произошла задержка в движении составов с Финляндского вокзала. На Ладожском направлении они опаздывают почти на час, пишет «Фонтанка».

По данным издания, в 11 утра на станции «Ржевка» сломался грузовой электровоз. Сейчас идет починка состава, но из-за поломки электрички прибывают с опозданием.

Задержку заметили в движении составов из Петербурга до станций «Невская Дубровка» и «Мельничный Ручей».