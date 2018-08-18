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18 Август, 2018


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Суд заставит Смольный заплатить ТГК-1 6,5 млн рублей

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в: Новости
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Власти Петербурга неправильно установили тарифы на тепло для ТГК-1

Фото: pixabay.com

Верховный суд России оставил без изменений решение Петербургского городского суда, который ранее определил, что Комитет по тарифам Санкт-Петербурге неправильно установил тарифы на тепло для ПАО «ТГК-1» на 2016, 2017 и 2018 году. Об этом пишет «Интерфакс».

Организация понесла убытки. Теперь суд требует от городских властей выплатить ТГК-1 около 6,5 миллиона рублей.

«Решение/определение (городского — ИФ) суда оставлено без изменения», — отметили в суде.

Решение об удовлетворении административного искового заявления от представителей ТГК-1 петербургский городской суд принял 20 марта 2018 года.

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