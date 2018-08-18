В Петербурге почти 4 тысячи человек не получили зарплату вовремя

Петербургские предприятия не заплатили 3892 работникам

В Санкт-Петербурге растут долги по заработной плате. На 1 августа этот показатель составил 323,4 миллиона рублей, пишет «78» со ссылкой на Петростат.

Уточняется, что задолженность по зарплате выросла на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Свои деньги ждут 3892 работника, что на 24% больше, чем в прошлом году.

Следует отметить, что долги по зарплате в Ленобласти начали снижаться. Там деньги ждут 502 работника. Речь идет о сумме в 60,6 миллиона рублей.