В воскресенье петербуржцев ждут грозы и дожди

В конце недели в Петербурге испортится погода

В воскресенье, 19 августа, в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного УГМС.

Кратковременные дожди будут идти весь день. Синоптики также обещают грозу и ветер, который подует с юго-запада и будет умеренным. Впрочем, в прибрежных районах ожидаются порывы ветра. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ночью столбик термометра остановится на отметке в +17 градусов, днем в городе на Неве потеплеет до +22 градусов.

Сегодня, 18 августа, в Петербурге малооблачно и +25 градусов.