жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

18 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В воскресенье петербуржцев ждут грозы и дожди

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В конце недели в Петербурге испортится погода

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 19 августа, в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного УГМС.

Кратковременные дожди будут идти весь день. Синоптики также обещают грозу и ветер, который подует с юго-запада и будет умеренным. Впрочем, в прибрежных районах ожидаются порывы ветра. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ночью столбик термометра остановится на отметке в +17 градусов, днем в городе на Неве потеплеет до +22 градусов.

Сегодня, 18 августа, в Петербурге малооблачно и +25 градусов.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X