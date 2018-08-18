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18 Август, 2018


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Петростат озвучил размер инфляции в Петербурге

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в: Новости
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В Петербурге дорожает свекла, лук и мясо

Фото: pixabay.com

С начала 2018 года инфляция в Северной столице составили 2,7%. В 2017 году за это же время инфляция составляла 3,6%. Об этом сообщают эксперты Петростата.

В Ленинградской области товары и услуги подорожали на 2,5%, в прошлом году было 2,7%.

Инфляция в целом по России – 2,3%.

Как уточняет «78», инфляция в июле в Петербурге составила 0,3%, а в январе – 0,5%. Летом на петербургских рынках больше всего подорожала свекла, сразу на 12,6%, а также репчатый лук (3,7%) и мясо (1,6%).

Также следует добавить, что цены снизились на капусту (21,7%), огурцы (19,7%) и бананы (10,3%).

Ранее Петростат сообщил, что в Петербурге зарплату не могут получить почти 4 тысячи человек.

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