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20 Август, 2018


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Жилищная инспекция назвала Кронштадтский район одним из лучших в Петербурге

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в: Новости
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Специалисты определили лучшие районы Петербурга по жалобам местных жителей

Фото: pixabay.com

Жилищная инспекция Северной столицы подготовила новый рейтинг районов города за июль 2018 года. Среди лучших значатся Кронштадтский, Приморский и Кировский районы Петербурга. Об этом пишет «АБН».

Уточняется, что за второй месяц лета к специалистам поступило около 2,7 тысячи обращений. Чаще всего петербуржцы жаловались на завышение квартплаты, а также на содержание и качество предоставляемых коммунальных услуг.

Добавим, что в июне Кронштадтский и Приморский районы также считались лучшими. К ним тогда присоединились Калининский и Красносельский районы. Всего в первый месяц лета в инспекцию поступило 2,5 тысячи жалоб.

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