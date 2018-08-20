Жилищная инспекция назвала Кронштадтский район одним из лучших в Петербурге

Специалисты определили лучшие районы Петербурга по жалобам местных жителей

Жилищная инспекция Северной столицы подготовила новый рейтинг районов города за июль 2018 года. Среди лучших значатся Кронштадтский, Приморский и Кировский районы Петербурга. Об этом пишет «АБН».

Уточняется, что за второй месяц лета к специалистам поступило около 2,7 тысячи обращений. Чаще всего петербуржцы жаловались на завышение квартплаты, а также на содержание и качество предоставляемых коммунальных услуг.

Добавим, что в июне Кронштадтский и Приморский районы также считались лучшими. К ним тогда присоединились Калининский и Красносельский районы. Всего в первый месяц лета в инспекцию поступило 2,5 тысячи жалоб.