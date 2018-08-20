В Петербурге нашли арендаторов с миллионными долгами

Арендаторы-должники были обнаружены на улице Пограничника Гарькавого

В Красносельском районе Санкт-Петербурге правоохранители установили компанию, которая занимала свое помещение незаконно. Выяснилось, что организация задолжала городу более 2 миллионов рублей, пишет «Мойка78».

По данным издания, районная прокуратура проверяла помещение на улице Пограничника Гарькавого на соблюдение законодательства о распоряжении государственным имуществом.

Выяснилось, что организация ООО «АИЮ» занимала свое помещение площадью 130 квадратных метров незаконно уже более 5 лет. У нее не было никаких размещающих бумаг по аренде этого объекта.

Комитет по управлению городским имуществом высчитал, что компания теперь должна городу более 2 миллионов рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.