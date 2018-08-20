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20 Август, 2018


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В Петербурге уже выпустили более 200 тысяч автомобилей

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в: Новости
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За первые 7 месяцев 2018 года в Петербурге выпустили 205 800 легковушек

Фото: википедия

Эксперты агентства «Auto-Dealer-СПб» отмечают, что с января по июль 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 205 800 легковых автомобилей, что на 8% превышает аналогичные показатели 2017 года.

В июле 2018 года объем автомобильного производства в городе на Неве составил 22 600 машин, что на 9% больше, чем в июле 2017 года.

«По сравнению с прошлым годом Nissan и Toyota изменили графики своей летней паузы…  Toyota раньше уходила в отпуск на две недели в августе, теперь это произошло уже в конце июля, а срок каникул составил три недели. На такой же период растянул летнюю паузу и Nissan, хотя обычно завод ограничивался двухнедельным простоем», отметил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Также уточняется, что за первые семь месяцев текущего года общий объем продаж петербургских машин на российском рынке вырос на 8% по сравнению с минувшим годом.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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