«Курбан-Байрам» ограничит движение автомобилей у «Горьковской»

Во вторник, 21 августа, мусульмане отмечают «Курбан-Байрам»

В Петроградском районе во вторник, 21 августа, автомобилистов ждут серьезные ограничения движения. В этот день мусульмане отметят религиозный праздник «Курбан-Байрам». По традиции главные мероприятия пройдут в мечети у станции метро «Горьковская». В связи с этим с 00.00 до 10.00 утра движение для автомобилистов будет закрыто по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, Крестьянскому переулку и Конному переулку. Мероприятия организуются централизованной религиозной организацией «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России».