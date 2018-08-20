Петербуржцев предупреждают о грозах и просят не спускаться в подземные переходы

В МЧС по Петербургу рассказали, как вести себя во время сильных ливней

В ночь с понедельника, 20 августа, на вторник, 21 августа, в Северной столице ожидаются ливни с усилением ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах пройдут даже грозы. В связи с этим в МЧС просят горожан соблюдать меры предосторожности.

Так, в частности, в сильный дождь стоит ограничить собственные передвижения по городу, не спускаться в подземные переходы или иные повешения, которые могут быть затоплены.

«Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если сильный дождь застал в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — рассказали там.