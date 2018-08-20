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20 Август, 2018


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В Киришах запустили крупнейший криптоотель

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в: Новости
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В настоящее время на федеральном уровне формируется законодательство, которое позволит регулировать использование криптовалют

В Ленинградской области открылся крупнейший в России центр обработки данных, предназначенный для добычи цифровой валюты – биткойнов.

Криптоотель, энергомощностью 20 мВт, который оснащен более 3 тысяч машин для майнинга, построен на территории индустриального парка «Левобережный» в Киришах. Общий объем инвестиций в создание центра составил 500 млн рублей.

«На территории Ленинградской области сложились выгодные условия для создания майнинговых ферм. Энергетических мощностей в регионе достаточно, цены на электроэнергию сравнительно низкие. Среди неоспоримых преимуществ региона, в том числе, наличие инженерно подготовленных площадок и квалифицированные кадры», -сообщил в рамках открытия криптофермы заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

В настоящее время на федеральном уровне формируется законодательство, которое позволит регулировать использование криптовалют. В Государственной думе РФ рассматриваются законопроекты о цифровых финансовых активах, краудфандинге, вносятся понятия «цифровое право» и «цифровые деньги».

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