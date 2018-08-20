У «Экспофорума» может появиться вторая очередь комплекса

Решение о расширении территории КВЦ может быть вынесено уже до конца 2018 года

Руководство КВЦ «Экспофорум» рассматривает вопрос о строительстве второй очереди комплекса. В ее составе может появиться столько же корпусов, сколько уже возведено, но в зеркальной проекции.

Об этом сообщает «АСН-инфо» со ссылкой на руководителя пресс-службы КВЦ «Экспофорум» Яну Харину. По ее словам, окончательное решение должно быть принято уже до конца года. Сейчас ведутся предварительные подсчеты по объемам инвестиций. Расширить территорию комплекса за счет наделов, пока занимаемых парковками, планируется в связи с высокой загрузкой объекта.