В пригородах Петербурга без света остались 8 тысяч человек

Ураган заставил петербуржцев собираться на работу при свечах

Утром 21 августа во Всеволожском районе Санкт-Петербурга пропал свет. Собираться на работу при свечах пришлось 8 тысячам местных жителей. Об этом пишет «Фонтанка».

Проблема возникли из-за урагана, который обрушился на Петербург в ночь с понедельника на вторник. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, ветер оборвал высоковольтную линию электропередач. Без света остались населенные пункты Сертолово, Вартемяги и Елизаветинка.

Технологические нарушения сейчас устраняет аварийная бригада. Работа специалистов осложняется сильным ветром, который продолжает бушевать как в самом Петербурге, так и в пригородах.