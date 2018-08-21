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21 Август, 2018


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В пригородах Петербурга без света остались 8 тысяч человек

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в: Новости
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Ураган заставил петербуржцев собираться на работу при свечах

Фото: pixabay.com

Утром 21 августа во Всеволожском районе Санкт-Петербурга пропал свет. Собираться на работу при свечах пришлось 8 тысячам местных жителей. Об этом пишет «Фонтанка».

Проблема возникли из-за урагана, который обрушился на Петербург в ночь с понедельника на вторник. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, ветер оборвал высоковольтную линию электропередач. Без света остались населенные пункты Сертолово, Вартемяги и Елизаветинка.

Технологические нарушения сейчас устраняет аварийная бригада. Работа специалистов осложняется сильным ветром, который продолжает бушевать как в самом Петербурге, так и в пригородах.

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