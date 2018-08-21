Петербургский метрополитен хотят оставить без 1,8 млрд рублей из-за Фрунзенского радиуса

Комитет по транспорту представил свои финансовые аппетиты

В Смольном приступили к проекту формирования бюджета Северной столицы на 2019 год и корректировке основного финансового документа на этот год. Так, комитет по транспорту заявил о намерении сократить субсидии ГУП «Петербургский метрополитен» на 1,8 млрд рублей, сообщает «Коммерсант СПб». По данным издания, такие планы чиновников связаны с неоднократным переносом сроков сдачи новых станций «Фрунзенского радиуса» и депо «Южное». Изначально, объекты хотели открыть еще в 2017 году, затем в первой половине этого года Теперь станции и депо обещают запустить до конца года. С их вводом у метро прибавится почти 1 млн пассажиров.

Ранее стало известно, что по итогам 6 месяцев этого года чистая прибыль метрополитена увеличилась почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,76 млрд рублей. При этом субсидии на возмещение расходов и недополученных доходов, возникших в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу, подросли на 45% до 7,76 млрд рублей.