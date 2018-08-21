Петербуржцы узнают о городских подземельях из специального фонда

В Петербурге создали фонд геологической информации

Фонд геологической информации появился в Санкт-Петербурге. Новые положения вступили в силу с 17 августа 2018 года. Об этом сообщает телеканал «Pitet.TV» со ссылкой на пресс-службу организации.

В фонде будет находиться информация о всех городских подземельях. Местные жители получат эти данные абсолютно бесплатно. Специалисты фонда отметили, что на сервисе хранится информация о первичном обработанном состоянии земельных участков и их недр. Чтобы получить эти сведения, заявитель должен оформить и подать специальное письменное прошение.

«Санкт-Петербург находится в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях из-за широкого развития неустойчивых обводненных грунтов, весьма чувствительных к воздействию различных техногенных факторов», — отметили представители фонда.

Порядок выдачи соответствующих документов подписан первым заместителем председателя Комитета по природопользованию Денисом Матвеевым.