жк днепропетровская 37 евротрешка

21 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Петербуржцы узнают о городских подземельях из специального фонда

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В Петербурге создали фонд геологической информации

Фото: pixabay.com

Фонд геологической информации появился в Санкт-Петербурге. Новые положения вступили в силу с 17 августа 2018 года. Об этом сообщает телеканал «Pitet.TV» со ссылкой на пресс-службу организации.

В фонде будет находиться информация о всех городских подземельях. Местные жители получат эти данные абсолютно бесплатно. Специалисты фонда отметили, что на сервисе хранится информация о первичном обработанном состоянии земельных участков и их недр. Чтобы получить эти сведения, заявитель должен оформить и подать специальное письменное прошение.

«Санкт-Петербург находится в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях из-за широкого развития неустойчивых обводненных грунтов, весьма чувствительных к воздействию различных техногенных факторов», — отметили представители фонда.

Порядок выдачи соответствующих документов подписан первым заместителем председателя Комитета по природопользованию Денисом Матвеевым.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X